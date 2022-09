McDonald's doit faire face au procès pour discrimination de Byron Allen, d'un montant de 10 milliards de dollars

Dans une décision rendue vendredi, le juge de district américain Fernando Olguin à Los Angeles a déclaré que M. Allen pourrait tenter de prouver que McDonald's a violé les lois fédérales et californiennes sur les droits civils en jugeant ses réseaux inéligibles à la "grande majorité" de ses dollars publicitaires.

Allen a accusé McDonald's de reléguer ses réseaux Entertainment Studios Networks Inc et Weather Group LLC, qui possède la chaîne météo, à un "niveau afro-américain" avec une agence de publicité distincte et un budget publicitaire beaucoup plus faible, les privant ainsi de dizaines de millions de dollars de revenus annuels.

Sans se prononcer sur le fond, M. Olguin a cité des allégations selon lesquelles Entertainment Studios avait, depuis sa création en 2009, essayé à plusieurs reprises et en vain d'obtenir un contrat de McDonald's, dont la culture d'entreprise "raciste" a porté préjudice à M. Allen.

"Pris ensemble, et interprétés dans la lumière la plus favorable aux plaignants, les plaignants ont allégué des faits suffisants pour soutenir une inférence de discrimination intentionnelle", a écrit Olguin.

Dans une déclaration mardi, l'avocate de McDonald's, Loretta Lynch, a maintenu que la société basée à Chicago considérait le procès comme "une question de revenus, et non de race", et pensait que les preuves montreraient qu'il n'y avait pas de discrimination.

"Les allégations sans fondement des plaignants ignorent à la fois les raisons commerciales légitimes de McDonald's de ne pas investir davantage dans ses chaînes et les relations commerciales de longue date de la société avec de nombreux autres partenaires appartenant à la diversité", a-t-elle déclaré.

Allen, dans une déclaration, a déclaré que l'affaire concernait "l'inclusion économique des entreprises appartenant à des Afro-américains dans l'économie américaine. McDonald's prend des milliards aux consommateurs afro-américains et ne leur rend presque rien."

Selon le procès, les Noirs représentent 40 % des clients de la restauration rapide, mais McDonald's a dépensé seulement 0,3 % de son budget publicitaire américain de 1,6 milliard de dollars en 2019 dans des médias appartenant à des Noirs.

En mai 2021, McDonald's s'est engagé à augmenter les dépenses publicitaires nationales avec des médias appartenant à des Noirs à 5%, contre 2% en 2024.

En novembre dernier, Olguin a rejeté une version antérieure de l'action en justice d'Allen, estimant qu'il n'y avait aucune preuve de discrimination intentionnelle et délibérée à l'encontre de ses entreprises.

L'affaire est Entertainment Studios Networks Inc et al v McDonald's Corp, U.S. District Court, Central District of California, No. 21-04972.