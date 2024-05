McDonald's : en repli, BofA abaisse son objectif de cours

McDonald's accuse l'une des plus fortes baisses du Dow Jones mardi matin à la Bourse de New York, le titre du géant de la restauration rapide étant pénalisé par une note de Bank of America.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre du numéro un mondial du fast food cède 0,7%, sous-performant un indice Dow accusant un repli de moins de 0,4%.



Dans une note, les analystes de BofA disent s'inquiéter du ralentissement de la croissance à surface comparable de l'entreprise, qui a touché au premier trimestre son plus bas niveau depuis l'apparition du Covid, début 2020.



D'après leurs indications, cet accès de faiblesse devrait même se poursuivre au deuxième trimestre, une sous-performance qu'ils expliquent par une base de comparaison moins favorable, mais aussi par une moins bonne exécution opérationnelle.



S'il reconnaît que la valorisation du titre évolue aujourd'hui dans le bas de la fourchette de ses niveaux historiques, le bureau d'études s'attend à l'évolution du titre soit freinée par un retour de la croissance à périmètre comparable autour de sa moyenne de long terme aux Etats-Unis, c'est-à-dire 2-3%.



Conséquence, BofA ramène son objectif de cours sur le titre à 288 dollars, contre 302 dollars précédemment, tout en maintenant son opinion 'neutre' sur le titre.



