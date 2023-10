McDonald's et Wendy's ont été déboutés d'un procès qui les accusait de tromper des clients affamés en exagérant la taille de leurs hamburgers.

Dans une décision rendue samedi, le juge du district de Brooklyn, Hector Gonzalez, n'a trouvé aucune preuve que les chaînes de restauration rapide livraient des hamburgers plus petits que ceux annoncés, ni que le plaignant Justin Chimienti avait même vu les publicités pour le Big Mac de McDonald's et le Bourbon Bacon Cheeseburger de Wendy's qu'il avait achetés.

M. Chimienti, qui réside dans le comté de Suffolk, à Long Island, a déclaré que les publicités de McDonald's et de Wendy's montraient des galettes de bœuf insuffisamment cuites, car la viande rétrécit de 25 % à la cuisson.

La plainte cite une styliste alimentaire qui a déclaré avoir travaillé pour McDonald's et Wendy's et avoir préféré les galettes insuffisamment cuites parce que les hamburgers entièrement cuits paraissaient "moins appétissants". Selon Mme Chimienti, Wendy's gonfle également la quantité de garnitures qu'elle utilise.

Dans une décision de 19 pages, M. Gonzalez a déclaré que les efforts déployés par les chaînes pour rendre leurs hamburgers appétissants n'étaient "pas différents de l'utilisation par d'autres entreprises d'images visuellement attrayantes pour favoriser des associations positives avec leurs produits".

Il a ajouté que McDonald's et Wendy's n'étaient pas légalement tenues de vendre des hamburgers en en faisant la publicité et que leurs sites web fournissaient des "informations évidentes et objectives" sur le poids et le contenu calorique des hamburgers.

M. Gonzalez a également déclaré qu'il n'était pas trompeur de présenter moins de garnitures que la "quantité personnelle préférée" du plaignant.

Les avocats de Chimienti n'ont pas répondu immédiatement lundi aux demandes de commentaires. McDonald's, Wendy's et leurs avocats n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

Le 29 août, un juge fédéral de Miami a déclaré que Burger King, une unité de Restaurant Brands International, devait se défendre contre une action en justice similaire concernant la manière dont elle représente les sandwichs Whopper sur les tableaux des menus des magasins. Il a rejeté les plaintes fondées sur les publicités.

Taco Bell, une unité de Yum Brands, se défend contre une action en justice intentée devant le tribunal de Brooklyn, selon laquelle elle aurait vendu des Crunchwraps et des pizzas mexicaines contenant moitié moins de garniture que ce qui était annoncé.

L'affaire est Chimienti v Wendy's International LLC et al, U.S. District Court, Eastern District of New York, No. 22-02880. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de David Gregorio)