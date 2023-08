Un juge fédéral de Chicago a refusé mardi de rejeter une plainte accusant McDonald's Corp. d'avoir évincé un cadre noir après que celui-ci eut critiqué le PDG Chris Kempczinski pour avoir semblé blâmer les parents d'une fillette tuée dans un drive-in de McDonald's pour sa mort.

Le juge de district Linsday Jenkins a déclaré que si le plaignant Michael Peaster n'avait pas explicitement mentionné la race lors d'une réunion en 2021 avec M. Kempczinski et d'autres dirigeants de l'entreprise, le contexte entourant ses commentaires montrait clairement qu'il parlait d'un comportement à connotation raciale.

"Il est raisonnable d'en déduire que Peaster tentait de s'exprimer au nom des employés afro-américains", a écrit Mme Jenkins.

Mme Jenkins a rejeté une requête de McDonald's et de Kempczinski visant à rejeter les plaintes de Peaster pour discrimination raciale et représailles. Le juge a en revanche rejeté les plaintes selon lesquelles McDonald's avait créé un environnement de travail hostile et causé intentionnellement une détresse émotionnelle à M. Peaster.

McDonald's n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Carmen Caruso, l'avocat de M. Peaster, a déclaré qu'il attendait avec impatience le procès pour les plaintes restantes.

En 2021, M. Kempczinski a envoyé des SMS au maire de Chicago de l'époque, Lori Lightfoot, faisant référence à la fusillade d'une fillette de 7 ans dans un McDonald's de Chicago et à une autre fusillade d'un enfant dans la ville. "Dans les deux cas, les parents ont laissé tomber ces enfants, ce qui, je le sais, est quelque chose que vous ne pouvez pas dire", a écrit M. Kempczinski, selon les documents déposés au tribunal.

M. Kempczinski s'est par la suite excusé publiquement et a déclaré que les textes révélaient ma vision étroite du monde que je dois m'efforcer de corriger.

Lors d'une réunion tenue en 2021 au siège de McDonald's, M. Peaster, vice-président de la société chargé de la sûreté, de la sécurité et du renseignement à l'échelle mondiale, a déclaré que la réaction de M. Kempczinski à l'incident avait été insuffisante.

Selon l'action en justice, Peaster a déclaré lors de la réunion que "nous devons avoir de l'empathie et de la compassion pour la majorité des familles qui vivent dans des communautés difficiles", entre autres commentaires.

M. Peaster affirme qu'à la suite de cette réunion, M. Kempczinski et d'autres cadres ont exercé des représailles à son encontre en refusant de le rencontrer et en faisant en sorte qu'il ne puisse pas faire son travail. Il a finalement été licencié en novembre dernier pour de prétendus problèmes de performance, selon son action en justice.

Peaster demande des dommages-intérêts pour la perte de son emploi et la détresse émotionnelle, ainsi que des dommages-intérêts punitifs.