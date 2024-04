McDonald's : l'odeur des frites utilisée dans une campagne

McDonald's a annoncé lundi avoir décidé de tirer parti de l'odeur emblématique de ses restaurants dans le cadre d'une campagne de publicité lancée aux Pays-Bas.



Placés à Utrecht et à Leiden, des panneaux d'affichage jaunes et rouges - a priori vides - diffusent le parfum distinct des frites McDonald's lorsque les passants s'en approchent à moins de cinq mètres.



Il s'agit d'une première, le géant de la restauration rapide expliquant qu'il veut parier sur le fait que l'odeur reconnaissable de ses points de vente constitue en fait le principal atout de sa marque.



'Il a été prouvé que l'odorat est plus efficace que les images pour susciter des souvenirs clairs et émotionnels', explique Stijn Mentrop-Huliselan, directeur marketing de McDonald's Pays-Bas.



'En incluant ce sens dans notre publicité, nous avons trouvé un nouveau moyen de rappeler aux gens les bons moments passés chez McDonald's', ajoute-t-il.



Alors que les autres marques veulent attirer les regards des consommateurs, McDonald's dit vouloir cibler leur nez.



Stratégiquement, les panneaux d'affichage ont été placés à moins de 200 mètres de restaurants McDo.



