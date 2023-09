McDonald's : le titre profite d'un conseil de Wells Fargo

Le titre McDonald's se hisse parmi les plus fortes hausses du Dow Jones ce jeudi en Bourse de New York suite au relèvement de la recommandation de Wells Fargo, qui juge le groupe bien positionné pour affronter la prochaine tempête qui s'annonce dans le secteur.



Le titre du géant du 'fast food' progresse actuellement de 0,7% alors que l'indice Dow abandonne 0,1%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Wells Fargo prévient que le secteur américain de la restauration rapide va prochainement devoir faire face à un 'mur d'inquiétudes' avec les effets de la hausse des prix de l'énergie et l'annulation de l'effacement de la dette étudiante.



D'après la banque californienne, qui relève sa recommandation à 'surpondérer' avec un objectif de cours maintenu à 310 dollars, McDonald's et Yum! Brands (Pizza Hut, KFC, Taco Bell) sont les deux groupes les mieux placés pour affronter cette crise.



Pour ses analystes, McDo devrait bénéficier de ses récentes innovations dans le numérique et de ses prix bas.



'Les titres ont reculé récemment, ce qui nous conduit à voir une opportunité pour faire l'acquisition d'un leader de marché, disposant d'un potentiel clairement haussier au niveau de ses ventes à périmètre comparable et de ses marges', expliquent-ils.



Parmi les autres catalyseurs dont devraient profiter le groupe figurent le lancement en cours de la campagne 'Best Burger', l'accélération de la croissance prévue en 2024 et sa journée d'investisseurs du mois de décembre, ajoutent-ils.



