McDonald's : le titre profite d'un relèvement

Le titre McDonald's grimpe mercredi à la Bourse de New York après un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, passé de 'conserver' à 'acheter' sur la valeur.



L'action McDonald's gagne actuellement 1,4%, signant la plus forte hausse d'un indice Dow Jones qui reste plutôt stable.



Deutsche estime que le groupe de restauration rapide devrait continuer à bénéficier d'une dynamique positive aux Etats-Unis et que son potentiel de gains de parts de marché à l'international reste 'sous-estimé'.



Le bureau d'études relève en conséquence son objectif de cours de 232 à 244 dollars, ce qui fait apparaître un potentiel haussier de 11% par rapport aux niveaux actuels de l'action.



Le titre n'affiche qu'une progression de 3% depuis le début de l'année, contre une hausse de 7% pour l'indice Dow Jones.



