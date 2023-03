McDonald's poursuit sa croissance malgré une forte concurrence

Zurich (awp) - Dans un environnement difficile marqué par l'inflation, McDonald's a ouvert de nouveaux restaurants en Suisse l'année dernière, par l'intermédiaire de son réseau de franchisés. La chaîne de restauration poursuit sa stratégie de numérisation, de quoi rester dans la course alors que les concurrents sont nombreux.

"McDonald's a poursuivi sa croissance en 2022", s'est félicité dans une conférence de presse mardi Aglaë Strachwitz, directrice général de McDonald's Suisse. L'entreprise ne dévoile pas son chiffre d'affaires par pays, seulement le volume d'achats des ingrédients, qui a enflé d'environ 35 millions l'année dernière pour atteindre 220 millions de francs suisses. "Cela marque une hausse, également en comparaison avec la période avant la pandémie", a assuré la directrice.

Certes, certains ingrédients ont renchéri mais les relations avec les fournisseurs entretenues de longue date ont permis de limiter les hausses de prix et surtout, ces dernières "n'ont pas été répercutées entièrement sur les clients", a assuré Mme Strachwitz. Mais les prix de vente conseillés, car la firme n'impose pas de prix à ses franchisés qui sont libres de les suivre ou non, ont tout de même dû être relevés. "Mais nous voulions conserver un menu à moins de 10 francs suisses".

En décembre dernier, le 175e restaurant McDonald's a ouvert à Romanshorn. Au total, la firme américaine a inauguré 6 nouveaux restaurants l'année dernière, créant 600 postes de travail et portant le total à 8500, mais moitié moins en équivalents plein temps.

Environ 90% des restaurants sont gérés en Suisse par des indépendants. "En moyenne, un franchisé opère 3,4 restaurants et nous conseillons d'en avoir 4 pour profiter d'effets de synergies notamment sur le volet du personnel", a expliqué à AWP Laurianne Robatel, directrice opérationnelle chez McDonald's Suisse.

Toujours plus numérique

Au cours de 2022, l'entreprise a mis l'accent sur la numérisation, qui doit permettre d'offrir un meilleur service et de fidéliser sa clientèle. Les clients peuvent désormais commander via une application, qui est régulièrement utilisée par deux millions de personnes en Suisse. Il est d'ailleurs de plus en plus rares que les clients commandent directement à la caisse, privilégiant les bornes automatiques ou l'application. Les restaurants collaborent également avec plusieurs services de livraison: Just Eat, Divoora, Smood et Uber Eats.

La numérisation doit permettre de rester dans la course, alors que la concurrence est rude. "Depuis la pandémie, les gens cuisinent plus souvent à la maison et le commerce de détail, avec l'essor des plats prêts à consommer, parfois même sur place, est un important concurrent", a expliqué Mme Strachwitz.

L'innovation est également déterminante, avec de nouvelles recettes, notamment sur le segment végétarien. "Depuis que nous proposons une version végétarienne pour tous les burgers au poulet, l'offre est très appréciée par les clients", indique la directrice. Mais le hamburger bio n'est pas au programme: "Nous ne sommes pas un restaurant pour des produits de niche, nous avons besoin de volume", a-t-elle expliqué.

Les perspectives pour l'année en cours s'inscrivent dans la lignée de la précédente. McDonald's prévoit ainsi d'inaugurer 4 à 7 restaurants en 2023, notamment à Gland, sachant qu'en moyenne une quarantaine d'emplois est créée par restaurant.

