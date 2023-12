New York (awp/afp) - McDonald's voit son réseau atteindre 50.000 points de vente d'ici 2027, soit environ un quart de plus que son total actuel, notamment au moyen d'investissements significatifs, a annoncé mercredi le géant américain de la restauration rapide.

La chaîne comptait 40.275 restaurants fin 2022, selon son rapport annuel, dont environ 95% de franchisés, un chiffre en hausse de 17% sur dix ans.

Ce total fait d'ores et déjà de "Mickey D's", comme il est parfois surnommé aux Etats-Unis, la première enseigne mondiale dans le secteur de la restauration rapide et des débits de boisson, devant Starbucks (38.000) et Subway (environ 37.000).

Le premier marché de McDonald's hors des Etats-Unis est la France, avec plus de 1.500 restaurants.

Pour augmenter le rythme de ses ouvertures, le groupe de Chicago (Illinois) compte investir 300 à 500 millions de dollars par an jusqu'en 2027, a indiqué le directeur financier, Ian Borden, lors d'une présentation aux investisseurs, mercredi.

"Cette période d'expansion sera la plus rapide de l'histoire de McDonald's", a expliqué le responsable clients, Manu Steijaert.

Après avoir atteint un sommet en 2013, McDonald's a traversé une période délicate jusqu'à un point bas en 2020. Le groupe s'est, depuis, redressé, avec des ventes en progression de plus de 20% entre 2020 et 2022.

Il a bénéficié d'investissements dans ses restaurants existants, de relèvements de prix, ainsi que de l'effet de la pandémie, qui accéléré les commandes à distance.

Le groupe a aussi profité de l'explosion récente des sandwiches au poulet frit, devenus une star de son menu, accompagnant l'élan de chaînes comme Popeyes ou Chick-fil-A.

Pour 2024, McDonald's a annoncé tabler sur une croissance de 2% de son chiffre d'affaires, hors effets de change.

Lors de la présentation des résultats du troisième trimestre, l'enseigne avait fait état d'un ralentissement des ventes, lié à une dégradation de la conjoncture économique.

