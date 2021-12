McDonalds vend la start-up Dynamic Yield à Mastercard

New York (awp/afp) - Moins de trois ans après avoir acquis Dynamic Yield, McDonald's va vendre la start-up technologique au spécialiste des services de paiement Mastercard, ont annoncé les entreprises dans un communiqué diffusé mardi. Le montant de la transaction, qui doit être finalisée au premier semestre 2022, n'a pas été rendu public.

McDonald's avait acheté Dynamic Yield, qui propose aux entreprises des solutions personnalisées pour les interactions numériques avec leurs clients, en mars 2019 dans le but de doper les ventes pour ses services au volant, à ses bornes numériques et les commandes via son application. Le géant américain de la restauration rapide avait alors déboursé 300 millions de dollars, ce qui représentait sa plus grosse acquisition en plusieurs décennies. Le groupe avait décrit ce rachat comme un élément central de sa stratégie numérique.

McDonald's a précisé qu'il continuerait d'utiliser les technologies de Dynamic Yield dans ses enseignes à travers le monde. De son côté, Mastercard souhaite déployer les services offerts par Dynamic Yield et les proposer à des tierces parties.

A Wall Street, l'action McDonald's montait de 1,29%, à 265,11 dollars, peu avant la mi-séance. Celle de Mastercard prenait 2,73%, à 346,21 dollars.

afp/vj