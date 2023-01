McDonald's Japon augmente ses prix pour la troisième fois en 10 mois en raison de la hausse des coûts.

McDonald's Holding Company Japan Ltd a déclaré qu'elle augmenterait les prix sur environ 80 % de son menu à partir du 16 janvier, citant les fluctuations monétaires ainsi que la hausse des coûts des matériaux, de la main-d'œuvre, du transport et de l'énergie.

Ces hausses font suite aux augmentations précédentes de mars et septembre de l'année dernière, alors que le Japon est aux prises avec l'inflation et une baisse du yen qui a rendu les ingrédients importés plus chers.

Le prix d'un cheeseburger simple passera à 200 yens (1,49 $) ce mois-ci, contre 140 yens il y a un an. Le prix du célèbre hamburger Big Mac passera à 450 yens, contre 410 yens précédemment.

Les consommateurs japonais verront des augmentations de prix sur plus de 4 000 articles alimentaires à partir du mois prochain, a déclaré jeudi le chercheur Teikoku Databank, après une vague de hausses encore plus importante en octobre dernier.

Séparément, les opérateurs de restaurants japonais Hot Palette Co et Royal Holdings Co ont déclaré vendredi qu'ils augmenteraient également les prix en janvier et mars, respectivement, principalement sur les articles de bœuf et de steak.

(1 $ = 133,9200 yens)