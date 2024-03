McEwen Mining Inc. est une société de production et d'exploration minières et minérales. La société se consacre à l'exploration, au développement, à la production et à la vente d'or et d'argent, ainsi qu'à l'exploration du cuivre. La société se concentre sur les métaux précieux et les métaux de base aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Argentine. Ses segments comprennent les États-Unis, le Canada, le Mexique, Minera Santa Cruz (MSC) et McEwen Copper. Le segment des États-Unis comprend la mine Gold Bar et les propriétés d'exploration. La mine Gold Bar est située dans le sud des montagnes Roberts Creek, le long de la prolifique tendance aurifère Battle Mountain-Eureka-Cortez, dans le centre du Nevada. Le segment Canada comprend les propriétés Black Fox et Stock, ainsi que diverses propriétés en phase d'exploration et en phase avancée (le complexe Fox), ce qui représente environ 5 100 hectares de terres. Le segment Mexique comprend la mine El Gallo et le projet Fenix à un stade avancé. Le segment MSC comprend l'ensemble des terrains de la mine San Jose.

Secteur Sociétés minières intégrées