MCF Energy Ltd. est une petite société de ressources basée au Canada. La société est engagée dans l'identification, l'exploration et le développement de réserves prouvées et non prouvées par le biais de forages et/ou d'acquisitions, en mettant l'accent sur le secteur européen du pétrole et du gaz. La société a obtenu des participations dans plusieurs projets importants d'exploration de gaz naturel en Autriche et en Allemagne, et d'autres demandes de concession sont en cours. Elle évalue également d'autres opportunités dans toute l'Europe. La société est impliquée dans le développement d'une industrie du gaz naturel en tant que transition vers les sources d'énergie renouvelables.