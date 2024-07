McFarlane Lake Mining Limited est une société d'exploration et de développement aurifère basée au Canada. La propriété minière High Lake de la société est située immédiatement à l'est de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba et la propriété minière West Hawk Lake est située immédiatement à l'ouest de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba. En outre, la société détient les propriétés minières McMillan et Mongowin, situées à environ 70 kilomètres (km) à l'ouest de Sudbury, ainsi que la propriété minière Michaud/Munro, située à 115 km à l'est de Timmins. La propriété West Hawk Lake comprend environ 23 titres miniers totalisant 336 hectares. La propriété est située dans le sud-est du Manitoba, à environ 53 km à l'ouest de Kenora et 130 km à l'est de Winnipeg. La propriété McMillan comprend plus de 12 baux miniers totalisant 268 hectares. La propriété Mongowin est composée d'environ 122 concessions minières et de trois claims brevetés, totalisant 2605 hectares.

Secteur Sociétés minières intégrées