McGrath Limited est une société immobilière résidentielle basée en Australie. Elle propose des services de vente de biens immobiliers résidentiels, de gestion de biens immobiliers, de commercialisation de projets résidentiels, de courtage hypothécaire, de vente aux enchères et de formation professionnelle. Les secteurs d'activité de la société comprennent les ventes en régie, la gestion de biens immobiliers en régie, les services de franchise et les autres services et investissements. Le secteur des ventes détenues par la société entreprend des ventes de biens immobiliers résidentiels pour le compte de vendeurs de biens immobiliers par l'intermédiaire de bureaux et d'agents détenus par la société. Le secteur de la gestion des biens immobiliers détenus par la société gère directement les biens immobiliers résidentiels pour le compte des clients du propriétaire. Le secteur des services de franchise gère des bureaux franchisés qui s'occupent à la fois de la vente et de la gestion de biens immobiliers. Le secteur des autres services et investissements propose plusieurs autres services et investissements qui complètent l'offre de services des secteurs. Ses services comprennent des projets, de nouvelles propriétés foncières, des prêts ruraux, des prêts au bétail et des prêts au logement.

Secteur Services immobiliers