McGrath RentCorp est une société de location interentreprises. La société loue et vend des bâtiments modulaires déplaçables, des conteneurs de stockage et des bureaux, ainsi que du matériel de test électronique. Les segments de la société comprennent Mobile Modular, TRS-RenTelco et Enviroplex. Mobile Modular est le secteur de la location de bâtiments modulaires et de conteneurs de stockage portables. TRS-RenTelco est son secteur d'équipement de test électronique. Enviroplex est son secteur de fabrication de salles de classe qui vend des bâtiments modulaires utilisés principalement comme salles de classe en Californie. Les secteurs d'activité Mobile Modular et TRS-RenTelco de la société vendent respectivement des unités modulaires et du matériel d'essai électronique, qui sont soit neufs, soit déjà loués. Mobile Modular fournit des bâtiments modulaires préfabriqués et personnalisables, des remorques de bureaux mobiles, des salles de classe portables, des bâtiments de bureaux de vente portables, des toilettes préfabriquées et bien d'autres choses encore, pour la location, le crédit-bail et la vente. Elle fournit également des oscilloscopes numériques, des amplificateurs et des analyseurs de spectre.

Indices liés Russell 2000