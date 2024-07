McGrath RentCorp est une société de location interentreprises. La société opère à travers quatre segments : Mobile Modular, Portable Storage, TRS-RenTelco et Enviroplex. Le segment Mobile Modular est engagé dans l'activité de construction modulaire. Le segment Mobile Modular répond aux besoins en salles de classe temporaires et autres espaces éducatifs des écoles publiques et privées, des collèges et des universités en Californie, en Floride, en Géorgie, en Louisiane, au Maryland, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Texas, en Virginie et à Washington, D.C. Mobile Modular offre des réponses aux demandes d'information, une assistance dans le choix d'une taille et d'un plan d'étage appropriés, des services de personnalisation en interne, la livraison, l'installation et l'entretien sur le terrain de ses unités. Le segment Stockage portable est engagé dans l'activité de conteneurs de stockage portables. Le segment TRS-RenTelco est engagé dans l'activité d'équipement de test électronique. Le segment Enviroplex comprend son activité de fabrication de salles de classe, qui consiste à vendre des bâtiments modulaires utilisés principalement comme salles de classe en Californie.

