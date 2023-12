MCH Group AG est une société holding basée en Suisse, active dans le secteur du marketing en direct. L'entreprise est engagée dans trois activités commerciales : MCH Foires & Salons & Coentreprises, Event Infrastructure et Event Services. Dans le cadre de MCH Foires & Salons & Coentreprises, l'entreprise organise ses propres salons et participe à des salons sous forme de coentreprises. Dans le secteur Infrastructure événementielle, l'entreprise fournit l'infrastructure pour des expositions organisées par des tiers. Dans le cadre de l'activité Services événementiels, la société fournit des services d'organisation pour la planification et la réalisation d'événements dans le monde entier. L'infrastructure événementielle de la société comprend des centres d'exposition et de congrès à Bâle, Lausanne et Zuerich en Suisse. Elle possède également une plate-forme en ligne pour la promotion de l'art sous la marque Curiator. Ses filiales à 100 % comprennent entre autres MCH Foire Suisse (Bâle) SA, MCH Foire Suisse (Zurich) SA et MCH Beaulieu Lausanne SA.

Secteur Publicité et marketing