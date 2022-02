MCH : Forte liste de galeries à Art Basel en juin 2022

Avec 289 galeries de premier plan provenant de 40 pays, Art Basel réunira à nouveau en juin le monde de l'art international pour une édition de tout premier plan de sa foire suisse. 19 galeries d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Nord et du Sud participeront pour la première fois à la foire.

Cette année, Art Basel réunira en juin 289 galeries internationales de premier plan pour présenter des œuvres d'art de la plus haute qualité - de la peinture et de la sculpture à la photographie et aux œuvres numériques. Les artistes représentés vont des pionniers de l'art moderne du début du 20e siècle aux créateurs contemporains innovants. Les nombreuses galeries de toute l'Europe sont rejointes par des exposants nouveaux ou récurrents du monde entier, notamment d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Nord et du Sud et du Moyen-Orient. Dix-neuf galeries sont présentes pour la première fois à la foire.

"Nous sommes ravis d'organiser la première foire de juin d'Art Basel depuis 2019, surtout avec une liste aussi solide de galeries participantes. Parmi elles, beaucoup ont dû faire une pause l'année dernière en raison de la pandémie", explique Marc Spiegler, Global Director d'Art Basel. "La qualité et l'étendue du matériel de cette année sont comparables à celles des éditions précédentes de notre foire - mais la diversité en termes de galeries participantes est plus riche que jamais".

Les points forts d'Art Basel en bref :

Galleries (secteur principal de la foire) avec 234 des plus grandes galeries du monde.

(secteur principal de la foire) avec 234 des plus grandes galeries du monde. Feature avec des présentations individuelles ou doubles de 26 galeries

avec des présentations individuelles ou doubles de 26 galeries Statements avec 18 présentations individuelles d'artistes émergents

avec 18 présentations individuelles d'artistes émergents Edition avec 11 galeries leaders dans le domaine de la gravure et de l'édition

avec 11 galeries leaders dans le domaine de la gravure et de l'édition Unlimited avec des projets qui dépassent les limites d'un stand de foire traditionnel

avec des projets qui dépassent les limites d'un stand de foire traditionnel Parcours avec des installations et des performances dans le centre-ville de Bâle et un "Parcours Night"

avec des installations et des performances dans le centre-ville de Bâle et un "Parcours Night" Film avec un programme de films au Stadtkino Basel, y compris un portrait filmé d'un/e artiste sélectionné/e.

avec un programme de films au Stadtkino Basel, y compris un portrait filmé d'un/e artiste sélectionné/e. Conversations avec des tables rondes ouvertes et gratuites qui offrent au public un aperçu du monde de l'art international

L'édition de cette année sera à nouveau un format hybride physique et numérique. En réunissant les plateformes physiques et numériques de la foire, "Art Basel Live" rendra à nouveau les présentations sur place accessibles au public le plus large et le plus mondial possible. Ainsi, la vivacité et l'excitation du site de la foire seront transmises par le biais d'un programme numérique comprenant des salles de visionnage en ligne, des visites virtuelles et des médias sociaux.

Toutes les informations sur Art Basel: artbasel.com

Art Basel, dont UBS est le partenaire principal, aura lieu du 16 au 19 juin 2022 à la Foire de Bâle.

Le communiqué de presse d'Art Basel avec des informations plus détaillées et les contacts pour les médias se trouvent dans le PDF téléchargeable (en anglais).