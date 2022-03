MCH Group | Annonce événementielle selon l'art. 53 RC | Comptes annuels 2021

MCH Group avec un résultat nettement amélioré en 2021







Résultat financier 2021 nettement meilleur que l'année précédente malgré la pandémie

Résultat semestriel positif au deuxième semestre 2021

Après un premier trimestre difficile, de bonnes perspectives pour 2022

Des initiatives stratégiques innovantes et des objectifs de croissance ambitieux

Renforcement de la base de capital et renouvellement du financement externe





MCH Group est en mesure de présenter des comptes annuels 2021 nettement meilleurs que ceux de l'année précédente, bien que la pandémie ait également déterminé de manière déterminante l'année écoulée. L'exercice 2021 présente, par rapport à 2020, une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 30 %, un EBITDA positif et une perte annuelle nettement plus faible. Aperçu des principaux chiffres clés consolidés (en CHF millions, entre parenthèses 2020):



Chiffre d'affaires: 243.3 (188.0)

EBITDA: 8.5 (- 45.1)

Perte annuelle: - 17.3 (- 72.2)

Fonds propres: 47.8 / 11.8 % (67.3 /16.8 %)

Liquidités: 113.7 (130.1)

Endettement net: 132.7 (124.7)

Les manifestations qui ont pu être organisées au cours du deuxième semestre 2021 ont connu un grand succès. C'est notamment le cas pour Art Basel à Bâle et Miami Beach, mais aussi pour des salons professionnels de Zurich et Lausanne, qui ont enregistré un nombre record de visiteurs. Le résultat semestriel du deuxième semestre 2021 est positif (12,1 millions de CHF).

Des effets financiers exceptionnels liés à la pandémie ainsi que la vente d'un bien immobilier à Bâle ont également contribué à l'EBITDA positif et à la baisse significative de la perte annuelle.

Stratégie confirmée et développée

MCH Group a continué d'accélérer et de faire avancer la transformation nécessaire au cours de l'exercice écoulé. "La direction et le Conseil d'administration ont examiné, confirmé et développé la stratégie", déclare le Président du Conseil d'administration Andrea Zappia. "Nous avons une solide structure stratégique avec des initiatives prioritaires dans tous les domaines et sommes convaincus d'atteindre ainsi nos objectifs de croissance ambitieux".

Le Group CEO Beat Zahlen souligne : "Nous avons développé de nombreuses initiatives qui nous permettent d'anticiper les grands changements sur nos marchés et d'intégrer les tendances vers un marketing mix plus différencié avec de nouveaux formats d'expérience et l'intégration de technologies numériques. " Certaines de ces initiatives – par exemple le format numérique "Art Basel Live", le "Swissbau Innovation Lab" et le premier "HackZurich" hybride – ont déjà été mises en œuvre, d'autres sont en cours de développement.

Des perspectives positives pour l'année en cours

Après un premier trimestre toujours difficile en raison de la pandémie, MCH Group estime que les perspectives pour l'année en cours sont positives. L'activité foires et événements va continuer à prendre de l'élan. Les baisses enregistrées au premier trimestre ainsi que les investissements nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie ne pourront cependant pas être entièrement compensés. MCH Group part du principe que l'exercice 2022 sera certes à nouveau meilleur que l'année précédente, mais qu'il se clôturera une nouvelle fois dans le négatif.

Le refinancement de l'emprunt de 100 millions de CHF, prévu en mai 2023, est en cours. En 2020, le canton de Bâle-Ville et Lupa Systems ont fait part de leur intention de soutenir le refinancement. Ce "backstop" et d'autres mesures sont en préparation. L'accent est mis sur le renforcement de la base de capital avec un renouvellement ultérieur du financement par la dette, ce qui doit permettre d'assurer le refinancement de l'emprunt et les investissements nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de croissance.

Assemblée générale le 23 mai 2022

En raison des préparatifs en cours concernant le paquet de mesures financières, le conseil d'administration a décidé de reporter l'assemblée générale prévue le 27 avril 2022 au 23 mai 2022, afin d'être en mesure d'informer plus concrètement sur les préparatifs concernant le paquet de mesures financières.





Contacts



Relations médias:



Emanuel Kuhn

Head of Corporate Communications

+41 58 206 22 43

emanuel.kuhn@mch-group.com

Relations investisseurs:



Christian Jecker

+ 41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com