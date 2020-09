MCH Group annule le salon Art Basel à Miami

Zurich (awp) - L'organisateur de salons et de foires MCH a annoncé mercredi l'annulation de l'édition 2020 d'Art Basel à Miami Beach en raison de la pandémie de coronavirus.

La foire d'art devait se tenir début décembre en Floride, mais face aux restrictions de voyage et de rassemblement, ainsi qu'en raison des mesures de quarantaine le groupe a décidé de renoncer à organiser l'événement, selon un communiqué.

Des versions numériques d'Art Basel sont néanmoins prévues fin septembre et octobre, ainsi qu'en décembre.

L'édition 2021 de la foire d'art aura lieu du 2 au 5 décembre à Miami Beach. Le salon se tiendra également l'année prochaine à Bâle et Hong Kong.

Début mai, MCH avait mis fin la foire horlogère et joaillière Baselworld face à la défection des grandes marques du secteur et la pandémie de coronavirus. Le groupe avait dévoilé mi-juillet son successeur Houruniverse, une nouvelle plateforme destinée à l'horlogerie, la bijouterie et aux pierres précieuses.

al/