MCH Group reporte l'exposition Art Basel à Hong Kong de deux mois

Bâle (awp) - Art Basel a décidé de reporter de deux mois sa prochaine édition à Hong Kong en raison de la pandémie du coronavirus. La foire aura désormais lieu non plus en mars comme prévu initialement, mais fin mai de l'année prochaine, selon un communiqué de la filiale de l'exploitant bâlois de salons MCH Group, paru mardi.

Art Basel a pris cette décision après d'intenses discussions avec des galeristes, collectionneurs, partenaires et experts externes. Le groupe invoque la persistance de la pandémie et les restrictions de voyage qui en découlent.

L'objectif est de réunir le plus grand nombre possible de collectionneurs, de conservateurs et d'experts en art à l'exposition, tout en veillant à la santé des participants. Mais avec l'évolution actuelle de la pandémie, la directrice générale d'Art Basel à Hong Kong, Adeline Ooi, a déclaré que le renvoi de la foire à une date ultérieure a été la bonne décision à prendre.

En raison de la crise pandémique, les trois foires d'Art Basel à Bâle, Miami et Hong Kong ont été annulées cette année. En attendant, Art Basel se concentre sur des espaces de galeries virtuelles, comme Hong Kong Spotlight by Art Basel, une vitrine de 22 galeries.

