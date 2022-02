MCH : Levée des mesures COVID

MCH Group 16 Fév 2022 · 2 min de lecture

Lors de sa séance du 16 février 2022, le Conseil fédéral a levé la majorité des mesures nationales de lutte contre la pandémie de coronavirus. L'accès aux manifestations, aux établissements ouverts au publicaux magasins, aux restaurants et aux magasins est à nouveau possible sans masque ni certificat. Il n'y a plus d'obligation d'autorisation pour les grandes manifestations. La recommandation du home office et l'obligation de porter un masque sur le lieu de travail sont également levées.

Il n'y aura plus de "période pré-Corona". Mais MCH Group s'est intensivement préparé à l'après-pandémie au cours des deux dernières années. Il dispose d'un cadre stratégique convaincant et d'un plan de mise en œuvre clair. Il ne mise pas seulement sur une force d'innovation renforcée, mais peut aussi compter sur le fait que les clients souhaitent ardemment des rencontres et des expériences et veulent en même temps exploiter davantage les potentiels numériques.

De fait, MCH Group peut proposer à Bâle et à Zurich de grandes surfaces d'événements à un niveau technique moderne. Au Congress Center Basel, il offre l'équipement nécessaire et le soutien technique pour des événements hybrides ou virtuels. Il développe des formats complémentaires ou alternatifs dans son propre portefeuille de manifestations. Le programme Art Basel Live, le Swissbau Innovation Lab ou les Powertage Digital en sont des exemples. Et elle peut proposer des solutions globales de marketing d'expérience - de la stratégie à la création et à la mise en œuvre, pour des formats réels et numériques, dans le monde entier.

Des plateformes efficaces et efficientes pour le succès des clients

"Nous travaillons dur pour préparer nos événements 2022″, déclare CEO Beat Zwahlen. "Nous ferons tout pour offrir à nos clients des plateformes efficaces et efficientes, contribuant ainsi à leur succès."

Le programme actuel des foires et salons 2022 comprend plus de 30 foires et salons en régie propre ou organisés par des tiers. À Bâle, entre autres, Swissbau Compact, Art Basel et Holz ; à Zurich, IFAS, Powertage, Digital Festival et Berufsmesse Zürich ; sur d'autres sites, entre autres Art Basel à Hong Kong et Miami Beach.