MCH annule l'édition 2021 de Swiss Moto

Zurich (awp) - L'organisateur de foires et autre événements MCH a décidé, en accord avec la faîtière de la branche motosuisse, d'annuler le salon Swiss Moto qui devait avoir lieu du 18 au 21 février prochains à Zurich. La tenue d'une manifestation plus réduite fait l'objet d'un examen, a précisé MCH mercredi soir.

Swiss Moto accueille en moyenne 65'000 visiteurs, indigènes et des pays voisins. Après d'intenses discussions avec les organisations concernées, il a été décidé de renoncer à l'édition 2021 en raison de la crise du coronavirus.

Les organisateurs font leur possible pour mettre sur pieds un événement de remplacement et vont prendre en compte les besoins accrus sur le plan numérique. Une manifestation alliant présence physique et canaux numériques offre un potentiel qui fait l'objet d'un examen. De plus amples informations seront diffusées au mois de novembre prochain par MCH.

rp