MCH: demande de blocage d'inscription au registre du commerce rejetée

Zurich (awp) - Le tribunal civil de Bâle-Ville a rejeté la demande de LLB Swiss Investment de bloquer l'inscription au registre du commerce des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de MCH Group du 3 août dernier, a indiqué la société mardi.

Le tribunal demande en outre à l'Office du registre du commerce de Bâle-Ville d'inscrire les résolutions de cette assemblée au registre du commerce.

L'actionnaire LLB Swiss Investment, qui détient 9,8% de parts de MCH, s'était opposé au plan de sauvetage proposé et accepté par l'assemblée générale extraordinaire.

MCH Group soupçonne cet actionnaire de vouloir rendre une restructuration impossible pour démembrer l'entreprise et maximiser la valeur de sa participation au détriment du personnel et des sites de Bâle et de Zurich.

A la demande de la société, SIX avait suspendu la cotation de l'action MCH, qui devait reprendre 14h40.

