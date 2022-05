MCH: l'actionnaire James Murdoch ne veut pas démanteler le groupe

Zurich (awp) - James Murdoch, gros actionnaire de MCH Group croit en l'entreprise et souhaite poursuivre son développement. Le groupe fait sens en tant que tout, a-t-il déclaré dans une interview à la NZZ am Sonntag. Il a ainsi mis le holà à l'exigence d'actionnaires mécontents et qui réclamaient la vente d'Art Basel. Il ne faut rien exclure, mais Art Basel est le coeur de l'entreprise, a affirmé M. Murdoch.

M. Murdoch, dont la holding Lupa Systems détient près d'un tiers de MCH, a aussi coupé le cou aux spéculations selon lesquelles Art Basel serait déplacé à Paris. La première édition de "Paris1", par Art Basel, aura lieu en octobre. Chaque manifestation d'Art Basel dans le monde entier a un autre caractère, a relevé M. Murdoch: Art Basel Miami est totalement différente d'Art Basel Bâle et Paris sera unique aussi.

Art Basel restera à Bâle les 10 à 15 prochaines années, a convenu M. Murdoch avec l'entreprise. C'est une partie importante de son engagement pour ce partenariat public-privé. Le canton de Bâle-Ville est aux côtés de Lupa Systems en tant qu'actionnaire. Ensemble, les deux détiennent près de 66% de MCH.

Afin de soutenir l'entreprise et de rembourser un emprunt, MCH Group va procéder à une augmentation de capital. Lupa Systems et le canton de Bâle-Ville y participeront chacun à hauteur de 34 millions de francs suisses. Le canton doit toutefois encore approuver la transaction. MCH a besoin d'un solide bilan pour poursuivre son développement. "Nous avons étudié toutes les alternatives. L'augmentation de capital est la bonne solution".

M. Murdoch a précisé que le groupe aura besoins de trois à quatre ans pour réaliser son turnaround. De plus, le développement d'une foire ou d'un gros événement prend au moins un an et demi. M. Murdoch a investi dans MCH fin décembre 2020, en pleine pandémie, a-t-il rappelé. Cette dernière a rudement impacté l'entreprise car il a fallu annuler ou reporter de nombreuses foires ou ne les réaliser que virtuellement. Cela explique le chiffre d'affaires faible et la perte élevée.

pre/rp