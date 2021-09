MCH : “Art Basel était un point de repère”

MCH Group 27 Sep 2021 · 3 min de lecture

Die Art Basel brachte 272 führende Galerien aus 33 Ländern und Regionen zusammen, die herausragende Kunstwerke präsentierten, von seltenen und historischen Meisterwerken bis hin zu neuen Werken aufstrebender Künstler von heute. Neben der Präsentation aussergewöhnlicher Kunstwerke in den Bereichen "Galleries", "Feature", "Statements" und "Edition" zeigte die Messe auch 62 grossformatige Kunstwerke an der "Art Unlimited", 20 ortsspezifische Projekte im Rahmen des städtischen "Parcours", zwei Performances auf dem Messeplatz, ein ambitioniertes Filmprogramm sowie die lebendige Gesprächsreihe "Conversations".

Art Basel a réuni 272 galeries de premier plan de 33 pays et régions pour présenter des œuvres d'art exceptionnelles, des chefs-d'œuvre rares et historiques aux nouvelles œuvres d'artistes émergents d'aujourd'hui. Outre la présentation d'œuvres d'art exceptionnelles dans les sections "Galleries", "Feature", "Statements" et "Edition", la foire a également présenté 62 œuvres d'art à grande échelle dans le cadre "Art Unlimited", 20 projets dans le cadre du "Parcours" dans le centre de ville, deux performances sur la "Messeplatz", un programme de films ambitieux et les "Conversations", des débats d'experts animés.

Outre les grands collectionneurs privés d'Europe, d'Amérique, du Moyen-Orient et d'Afrique, des conservateurs et des représentants de plus de 300 musées et institutions ont visité Art Basel, qui a attiré au total quelque 60 000 visiteurs lors des journées VIP et publiques.

Le programme numérique "Art Basel Live" a renforcé les présentations sur place à Bâle et a transmis le dynamisme et l'enthousiasme de la foire à un large public mondial. Des visiteurs du monde entier ont exploré les galeries d'exposition via une version améliorée des "Online Viewing Rooms", des visites virtuelles et des diffusions sur les médias sociaux.

Marc Spiegler, Global Director Art Basel, déclare: "Cette année, Art Basel était un point de repère. La foire était un endroit pour faire de nouvelles découvertes et nouer de nouvelles relations - ce qui avait été presque impossible pendant plus d'un an. Cette semaine marque le début du rassemblement du monde de l'art et le rajeunissement du marché international de l'art."

"Les collectionneurs sont revenus à la foire dans un état d'esprit confiant, les ventes ont été fortes, et nous sommes impatients de les revoir à Art Basel Miami Beach en décembre."

De nombreux galeristes ont également exprimé leur grand plaisir et leur satisfaction quant au bon déroulement d'Art Basel dans ces conditions particulières. "Cette année, Art Basel a fait ressortir le meilleur de chacun", déclaré Valerie Carberry, Galerie Gray (Chicago, New York). "Les ventes ont été très, très bonnes", souligne Stefan von Bartha, Galerie von Bartha (Bâle, S-chanf). Et David Zwirner, Galerie David Zwirner (New York, Londres, Paris, Hong Kong), regarde l'avenir avec confiance : "Cela est de bon augure pour Art Basel Miami Beach en décembre."

Toutes les informations sur Art Basel: artbasel.com

L'équipe d'Art Basel a attaché la plus grande importance à la sécurité sanitaire des personnes présentes sur le site. Seules les personnes munies d'un certificat Covid valide ont été admises à la foire. Le certificat a été contrôlé dans un centre de certification Covid spécialement aménagé pour Art Basel, où les visiteurs pouvaient également se faire tester. En outre, les masques étaient obligatoires dans tous les halls d'exposition.