MCH lève 76,9 millions avec son augmentation de capital

Zurich (awp) - L'organisateur de foires et de salons MCH a annoncé mardi avoir levé 76,9 millions de francs suisses dans le cadre d'une offre de droits de souscription. Le groupe bâlois a ainsi placé quelque 16,2 millions de nouvelles actions nominatives, indique-t-il.

Les titres émis représentent 87% de l'offre, proposée à 4,75 francs suisses par unité. Après finalisation de l'augmentation de capital, le capital-actions de MCH s'établira à 31,05 millions de francs suisses avec 31,05 millions de titres au total, relève le communiqué.

Les nouvelles actions pourront être négociées à partir du 13 octobre.

A l'issue de cette offre de droits de souscription, Lupa Systems détient 38,52% du capital-actions, le canton de Bâle 37,52% tandis que le canton et la ville de Zurich possèdent 1,5%. MCH Group a utilisé le droit de souscription pour ses propres titres et a acquis 125'000 nouveaux titres et a actuellement 0,72% du capital-actions.

Le reste des investisseurs détiennent 21,74%.

La somme levée sera utilisée pour rembourser un emprunt de plus de 100 millions de francs suisses dont l'échéance tombe en mai 2023.

A 9h04, le titre s'enrobait de 2,3% à 4,85 francs suisses à contre-sens d'un marché de référence SPI en baisse de 0,48%.

