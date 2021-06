MCH : BASELWORLD est de retour

A propos de BASELWORLD

Depuis 1917, BASELWORLD donne vie au monde horloger, joaillier et des pierres précieuses. C'est le rendez-vous de tous les acteurs, du monde entier, au même endroit : marques, détaillants, distributeurs, collectionneurs, clients finaux, médias, influenceurs. Un événement emblématique, la réunion de tout un univers avec un seul objectif : se rencontrer et développer des affaires ensemble. BASELWORLD est au cœur de la tradition, de l'innovation, de l'inspiration, pour faire vivre la communauté. C'est un moteur, le point culminant pour tous les passionnés, un véritable tremplin pour toute l'industrie depuis toujours. Aujourd'hui, en juin 2021, plus d'un siècle plus tard après sa création, BASELWORLD renaît, BASELWORLD se réinvente et va plus loin. BASELWORLD devient un hub. Un point de rencontre, hybride, entre événements virtuels et physiques à vivre tout au long de l'année. Un point de rencontre global, pivot pour tous les acteurs de l'industrie. Une plateforme conçue pour promouvoir les marques, guider les acheteurs et développer toujours plus la passion qui anime la communauté. Où toute l'industrie se réunit, créant des contacts, gravitant ensemble, pour vivre et partager en communauté.