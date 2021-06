MCH : Digital Festival, HackZurich et HackZurich Talents deviennent membres de MCH Group

Christian Jecker 2 Juin 2021 · 3 min de lecture

MCH Group rachètera à partir du 1er juin 2021 100 % de Digital Festival AG à Zurich avec ses plateformes Digital Festival, HackZurich et HackZurich Talents. L'équipe opérationnelle autour du directeur général et cofondateur Jonathan Isenring sera intégrée à MCH Group et continuera à être responsable des plateformes et de leur développement futur, assurant ainsi la continuité.

Avec les plateformes de Digital Festival AG, MCH Group acquiert un événement suisse de premier plan dans le domaine de l'innovation, de la technologie et de la numérisation, ainsi que le plus important hackathon d'Europe et une plateforme unique pour la carrière des jeunes talents. Il s'agit d'un enrichissement précieux du portefeuille de Swiss Events de MCH Group, qui bénéficiera de l'expertise et du réseau de la nouvelle équipe dans plusieurs domaines.

Malgré des conditions difficiles, l'année 2020 a permis d'accroître l'importance et la notoriété du Digital Festival et de HackZurich. Après le lancement du premier hackathon hybride au monde l'année dernière avec HackZurich, le Digital Festival se déroulera cette année aussi pour la première fois sous la forme d'un événement hybride, élargissant ainsi sa portée et augmentant encore les avantages pour la communauté.

Élargissement du portefeuille à de nouveaux formats sur des plateformes hybrides et numérique.

«Ces trois événements s'inscrivent parfaitement dans notre stratégie d'élargissement de notre portefeuille à de nouveaux formats sur des plateformes hybrides et numériques», déclare Beat Zwahlen, CEO de MCH Group. «L'équipe de Jonathan Isenring apportera en outre, grâce à son savoir-faire spécifique, une contribution importante au développement en cours de formats d'événements innovants et de thèmes d'avenir.»

Jonathan Isenring 'L'intégration dans MCH Group permettra une nouvelle phase de développement, d'internationalisation et de croissance.' Jonathan Isenring, directeur général et cofondateur de Digital Festival AG Jonathan Isenring, directeur général et cofondateur de Digital Festival AG

Jonathan Isenring, directeur général et cofondateur de Digital Festival AG, souligne: «Après le développement réussi de nos plateformes, l'intégration dans MCH Group permettra une nouvelle phase de développement, d'internationalisation et de croissance. Nous sommes convaincus que cette étape nous permettra de poursuivre la success story de nos plateformes et de créer une valeur ajoutée encore plus grande pour nos partenaires et la communauté.»

Photos: Alan Sahin Le Digital Festival est la première plateforme suisse d'échange autour des thèmes de la technologie, de l'innovation et de la numérisation. Pendant trois jours, plus de 2 000 décideurs et experts en technologie se réunissent pour des discours de présentation, des laboratoires et des sessions. La 6e édition du Digital Festival aura lieu du 23 au 26 septembre au Schiffbau de Zurich. digitalfestival.ch HackZurich est l'un des hackathons (marathon de programmation et d'innovation) les plus connus et les plus importants au monde. Sélectionnés parmi plusieurs milliers de candidatures, les 1 000 meilleurs jeunes spécialistes en technologie du monde entier se réunissent et développent des prototypes techniques innovants en 40 heures. La 8e édition de HackZurich aura lieu du 24 au 26 septembre au Technopark de Zurich. hackzurich.com HackZurich travaille avec les meilleurs talents technologiques du monde entier et a connaissance d'offres d'emploi uniques au sein de plus de 500 entreprises partenaires. HackZurich Talents réunit des entreprises partenaires et des talents sélectionnés dans le cadre de sessions en ligne et d'un échange approfondi par la suite. hackzurichtalents.com

Informations

MCH Group

Managing Director Swiss Events

Roman Imgrüth

+41 58 206 32 03

Roman.Imgrueth@mch-group.com

Digital Festival

Directeur général

Jonathan Isenring

+41 79 724 28 11

jonathan@digitalfestival.ch