MCH : Feu vert pour les manifestations en automne

En Suisse, des grandes manifestations, telles que des foires et salons, sont à nouveau possibles sans restriction quant au nombre de visiteurs et à l'utilisation des capacités. Pour les foires et salons, seulement la restriction du certificat Covid ou l'obligation de porter un masque s'applique encore. Cela signifie que plus rien ne s'oppose à la réussite d'un événement en automne.

Christian Jecker 24 Juin 2021 · 3 min de lecture

'Nous sommes convaincus que nous pourrons organiser les manifestations envisagées au second semestre 2021 comme prévu et avec succès', déclare Beat Zwahlen, CEO de MCH Group. 'Il est réjouissant de constater que les grandes manifestations seront à nouveau possibles sans aucune restriction, sous réserve du certificat Covid ou de l'obligation de porter un masque. C'est un grand soulagement pour nous, les organisateurs, ainsi que pour nos exposants et visiteurs. Nous pouvons compter sur un grand soutien des autorités et constatons également que la confiance dans le marché et la volonté des exposants de participer aux foires et salons sont en nette augmentation.'

Cette semaine, le Conseil fédéral a annoncé qu'à partir du 26 juin 2021, les grandes manifestations pourront être organisées avec un nombre illimité de personnes et sans restriction de capacité. Si les manifestations réunissant plus de 1000 personnes sont réservées aux personnes disposant d'un certificat Covid (vaccinées, guéries ou testées négatives), il suffit d'un concept de protection avec des mesures d'hygiène et la mise en place d'une restriction d'accès. L'obligation de porter un masque dans les espaces intérieurs est maintenue uniquement lorsque l'événement est accessible aussi aux personnes sans certificat Covid. Dans le même temps, le Conseil fédéral a également assoupli les conditions d'entrée en Suisse. Parallèlement à ces décisions au niveau fédéral, le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville a approuvé le 'parapluie de protection', en vertu duquel la Confédération et les Cantons prendront en charge une grande partie des coûts encourus si une manifestation autorisée doit être annulée à court terme pour des raisons épidémiologiques.

Les premiers grands événements de MCH Group seront Art Basel à Bâle (23-26 septembre) et le Digital Festival (23-26 septembre) avec HackZurich (24-26 septembre) à Zurich. Ilmac et InMedCompac à Bâle (19-21 octobre), SmartSuisse à Bâle (27-28 octobre), les salons de métiers de Lausanne (16-11 novembre) et de Zurich (23-27 novembre) et Igeho à Bâle (20-28 novembre) seront d'autres temps forts. Le programme de manifestations de MCH Group au second semestre 2021 se terminera par Art Basel à Miami Beach (30 novembre - 4 décembre). MCH Group va maintenant clarifier pour chaque événement individuel quel concept de protection - certificat Covid ou masque de protection - doit être appliqué. Elle travaille intensément sur les solutions requises pour mettre en œuvre ces restrictions d'accès, notamment en clarifiant les possibilités de test dans le cadre d'un événement avec un certificat Covid.

'Nous allons maintenant travailler dur pour préparer nos événements de l'automne 2021 et du printemps 2022', souligne Beat Zwahlen. 'Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour fournir à nos clients des plateformes efficaces et performantes et contribuer ainsi à leur succès.'