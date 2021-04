MCH : Igeho Rising Star – l'Award pour les fondateurs et les jeunes entreprises

Igeho lance à l'occasion de l'édition 2021 Igeho Rising Star - un Award pour les fondateurs et les jeunes entreprises dans le but de promouvoir des solutions et des concepts fondateurs innovants et durables. Un jury d'experts indépendant décernera la distinction à Igeho, le 24 novembre 2021 à Bâle.

MCH Group 22 Apr 2021 · 2 min de lecture

L'«Igeho Rising Star» offre à des talents et à de jeunes entreprises du secteur de l'hospitalité une tribune professionnelle pour présenter des modèles d'entreprise innovants et durables à un public professionnel ainsi que pour entrer en contact avec le secteur de l'hospitalité et des investisseurs potentiels.

La participation à ce concours est ouverte aux fondateurs et jeunes entreprises domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein qui développent ou proposent déjà des solutions et services innovants, durables ou des modèles d'entreprise numériques. On cherche de nouvelles idées pour le secteur de l'hospitalité, pouvant influencer de manière innovante l'avenir.

Durant la phase de qualification, six équipes finalistes sont désignées parmi tous les participants. Ces équipes sont autorisées à se présenter gratuitement sur un stand dans le nouvel espace créé «Innovation Area» au public professionnel de la plus grande plate-forme de l'hospitalité en Suisse et à montrer leurs concepts dans le «Speakers Corner». Un jury indépendant composé de six experts évalue sur place les participants et leurs projets selon les critères suivants: capacité d'innovation, pertinence commerciale, durabilité et potentiel de croissance. Ce jury désigne l'équipe gagnante dans la catégorie Fondateurs ou Jeunes entreprises, Les gagnantes et les gagnants reçoivent l'«Igeho Rising Star» et bénéficient d'un coaching. Le montant global des prix financiers ou matériels décernés dans le cadre de l'«Igeho Rising Star» s'élève à quelque CHF 25'000.

Judith Krepper, Head of Segment Hospitality und Director Igeho

En tant que principale plate-forme internationale de l'hôtellerie, de la gastronomie, des repas à l'emporter et de établissements de soins en Suisse, Igeho veut surtout lancer un signal dans ces moments difficiles. «Notre branche a plus que jamais besoin de nouveaux concepts et innovations dans la situation actuelle. La promotion d'entreprises tournées vers l'avenir, visionnaires revêt pour nous une important toute particulière. Le lancement de l'«Igeho Rising Star» nous permet d'offrir à des fondateurs et à de jeunes entreprises une excellente opportunité d'entrer en contact avec des acteurs importants», Judith Krepper, Head of Segment Hospitality et Director Igeho.