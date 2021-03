MCH : Nouveau départ pour l'avenir

En 2020, MCH Group a posé les bases d'une gestion réussie de la crise de la Covid-19 et du développement de l'entreprise. Grâce au renforcement de la structure du capital, de l'actionnariat et de la gestion de l'entreprise, la mise en œuvre de la stratégie sera poursuivie de manière intensive. Bien que l'activité se soit largement arrêtée dans de nombreux domaines en 2020, un chiffre d'affaires de 188 millions de CHF a été réalisé. L'objectif est de revenir au niveau de 2019 en 2022.

Christian Jecker 25 Mar 2021 · 4 min de lecture

Au cours de l'exercice 2020, malgré des circonstances extrêmement difficiles dues à la pandémie de Covid-19, MCH Group a jeté les bases d'un avenir prospère. Les augmentations de capital, l'entrée au capital de Lupa Systems et le renouvellement du Conseil d'administration ont permis de renforcer la structure du capital, l'actionnariat et la direction de l'entreprise. En parallèle aux mesures opérationnelles pour faire face à la situation créée par la Covid-19, de nombreux projets innovants ont été développés et mis en œuvre avec succès. Les préparatifs pour la période post-pandémique battent leur plein.

Bien entendu, l'impact financier négatif de la pandémie de Covid-19 n'a pas pu être compensé. Il est néanmoins remarquable que MCH Group ait pu réaliser un résultat d'exploitation de 188,0 millions de CHF au titre de l'exercice 2020. Celui-ci est toutefois inférieur de 257,2 millions de CHF, soit de près de 60 %, à celui de l'année précédente. Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) s'élève à -45,1 millions de CHF (année précédente 22,1 millions de CHF), le résultat d'exploitation (EBIT) à -66,1 millions de CHF (année précédente -2,7 millions de CHF) et la perte annuelle à -72,2 millions de CHF (année précédente -9,9 millions de CHF).

À la fin de l'exercice 2020, les liquidités s'élevaient à 130,1 millions de CHF, assurant la pérennité de l'entreprise au-delà de l'exercice en cours. Elles ont toutefois diminué de 8,2 millions de CHF par rapport à l'année précédente, malgré l'apport de fonds de 71,1 millions de CHF dans le cadre de l'augmentation de capital. Les fonds propres s'établissaient à 67,3 millions de CHF au 31.12.2020, avec un ratio de fonds propres de 16,8 %.

À l'heure actuelle, on peut s'attendre à ce que les conditions générales ne s'améliorent qu'à partir du second semestre 2021 et se normalisent en 2022. MCH Group doit donc s'attendre à une nouvelle perte substantielle sur l'exercice 2021, même si elle sera nettement moins importante qu'en 2020. Le seuil de rentabilité (break even) sera donc reporté de l'exercice 2021 à l'exercice 2022, dans lequel le niveau de 2019 est visé.

Rapport annuel, rapport financier, rapport de rémuneration - en allemand et en anglais. Rapports 2020 en ligne

'La mise en œuvre de la stratégie visant à développer des plateformes d'expérience et des solutions marketing orientées vers l'avenir sera encore intensifiée,' explique Ulrich Vischer, Président du Conseil d'administration. 'Le processus de développement stratégique impliquant le nouveau partenaire stratégique a été lancé. L'objectif est d'accélérer encore la transformation et l'atteinte du seuil de rentabilité. L'entreprise bénéficiera alors de l'expérience internationale, de la connaissance du secteur et de la force d'innovation que lui apportera en plus le renouvellement du Conseil d'administration.'

'Nous croyons en l'avenir des événements en direct, en particulier dans leur combinaison avec des éléments numériques', souligne le Group CEO Beat Zwahlen. 'Et nous sommes convaincus du succès futur de notre entreprise - de notre modèle économique, de notre stratégie, de nos marques fortes et de notre force d'innovation. Au cours de l'année écoulée, nous avons créé une base solide pour sortir plus forts de la crise de la Covid-19 et pour traduire le potentiel de développement prometteur en une croissance continue et une rentabilité stable.'

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale du 28 avril de renoncer au versement d'un dividende.

Le Conseil d'administration soumet les propositions d'élection suivantes à l'Assemblée générale annuelle du 28 avril 2021: Andrea Zappia (Président), Markus Breitenmoser, Marco Gadola, Eleni Lionaki, James R. Murdoch et Jeffrey Palker. Le Conseil d'administration, désormais réduit à neuf membres, comprend également Christoph Brutschin, Dagmar Kamber Borens et Balz Hösly en tant que délégués du canton de Bâle-Ville ainsi que du canton et de la ville de Zurich.

Le président en exercice Ulrich Vischer ainsi que les membres Hans-Kristian Hoejsgaard et Andreas Widmer démissionneront du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale du 28 avril 2021.