MCH: nouveaux changements à la direction et au conseil d'administration

Zurich (awp) - De nouveaux changements interviennent au sein des organes dirigeants de MCH Group. Le conseil d'administration propose Andrea Zappia comme nouvelle présidente de l'organe de surveillance et Marco Gadola comme vice-président. Par ailleurs, Beat Zwahlen assurera à titre intérimaire la direction du groupe et transmettra le poste de directeur financier à Michael Hüsler, a précisé MCH dans un communiqué diffusé samedi.

Lors de la finalisation de l'augmentation de capital, en décembre, un premier changement était intervenu au conseil d'administration. James Murdoch, dont la société Lupa Systems est devenue actionnaire de MCH, et Jeffrey Palker et Eleni Lionaki y avaient été nommés.

Andrea Zappia est membre de la direction du groupe italien Sky et en a été CEO de 2011 à 2019. M. Gadola est l'ancien patron de Straumann et actuel président du conseil d'administration de DKSH et administrateur de diverses autres sociétés. Il avait déjà siégé au conseil de MCH de 2016 à 2019 et avait présidé le comité d'audit.

Au niveau de la direction, M. Zwahlen assume dès maintenant la direction générale. Il était directeur financier du groupe depuis 2018. Il assume le poste de CEO a titre intérimaire. M. Hüsler assume lui la fonction de directeur financier. Il était auparavant CFO de Habasit International.

L'ancien directeur général Bernd Stadlwieser quitte le groupe "d'un commun accord".

