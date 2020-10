MCH trouve un accord avec des actionnaires pour la recapitalisation

Zurich (awp) - L'organisateur de foires et salons MCH a trouvé un accord avec ses actionnaires Erhard Lee et LLB Swiss Investment pour sa recapitalisation. Ces derniers retireront ainsi toutes les actions en justice en cours devant les tribunaux civils et les autorités de surveillance, précise mardi l'entreprise bâloise en restructuration.

MCH a renoncé à mettre en oeuvre les résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 3 août 2020 et a proposé une structure modifiée pour l'augmentation de capital. Cette dernière sera soumise aux détenteurs de capitaux lors d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire.

Le canton de Bâle-Ville et la société Lupa Systems LLC soutiennent ce règlement.

Erhard Lee et LLB Swiss Investment s'étaient opposés aux conditions de l'entrée au capital de MCH de Lupa Systems, société détenue par James Murdoch, fils du magnat australien des médias Rupert Murdoch.

Une disposition devait permettre à James Murdoch d'être exemptée de l'obligation de lancer une offre de rachat pour toutes les actions MCH en circulation, après avoir dépassé le seuil de 33,3% du capital-actions de l'entreprise rhénane.

Cette levée de fonds doit permettre au groupe rhénan très affecté par la pandémie notamment de redresser la barre.

Pour l'ensemble de l'exercice, l'exploitant bâlois de foires et salons s'attend à une chute drastique de son chiffre d'affaires et un déficit de plusieurs dizaines de millions.

lk/jh