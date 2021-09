Swissbau 2022: un salon encore plus personnalisé

Swissbau 2022, le plus grand salon spécialisé depuis le début de la crise du coronavirus, ouvrira ses portes à Bâle dans quelques mois. Cet évenément multisectoriel très suivi proposera aux visiteurs et aux visiteuses le Swissbau Focus, le Swissbau Innovation Lab et les produits et prestations des exposants, un concentré d'innovation de l'industrie suisse de la construction et de l'immobilier. Swissbau se déroulera du 18 au 21 janvier 2022 à Bâle.

Le tout dernier sondage réalisé auprès des visiteurs en août 2021 en témoigne: près de 90% des 4300 participants se réjouissent à la perspective du prochain Swissbau qui se tiendra à la Foire de Bâle du 18 au 22 janvier 2022. Le besoin de se rencontrer et d'échanger en présentiel est plus fort que jamais. Swissbau, salon multisectoriel doté d'une vaste offre, est la plate-forme idéale pour ce faire. Et cela sans obligation de port du masque grâce au certificat obligatoire.

Depuis toujours, Swissbau est un rendez-vous prisé par les décideurs et le public spécialisé issus de toute la Suisse et des pays environnants. Ces dernières années, l'accent a été mis sur les échanges personnels et sur le transfert de savoir-faire, y compris au-delà du secteur. Rudolf Pfander, directeur de Swissbau, se réjouit que cela soit de nouveau possible l'année prochaine: «En 2022 également, malgré un nombre d'exposants réduit, Swissbau proposera des événements de premier plan d'un large éventail de grandes marques. C'est extraordinaire que le salon puisse avoir lieu malgré tous les obstacles rencontrés.» Comme à l'accoutumée, des leaders de la branche issus des secteurs d'activité les plus divers seront présents. Tendances Bain, dont l'ambiance unique offrira une expérience inoubliable aux visiteurs, en constituera de nouveau un point fort. Autre point d'orgue: Holzbau Schweiz présentera un concept révolutionnaire d'immeuble en bois, en collaboration avec des étudiants de la Haute Ecole spécialisée bernoise.

Le nouveau concept de salon Swissbau City offrira une expérience globale aux visiteurs grâce à une nouvelle scène. Des quartiers organisés par thèmes permettront désormais aux exposants de se présenter parmi leurs concurrents et les acteurs du marché. Des places de marché seront présentes dans les quatre principales halles thématiques; les communautés pourront s'y rencontrer et échanger des idées, bistrots chaleureux compris. Des exposés et des pitchs d'innovation transmettront en outre des connaissances pratiques aux personnes intéressées dans le Speakers Corner. Les places de marché proposeront également des offres futées issues d'entreprises captivantes

Swissbau Focus, la plate-forme interdisciplinaire de manifestations et de réseautage de Swissbau, attendra quant à elle les visiteurs avec un programme complet et passionnant. Plus de 80 manifestations seront consacrées à des thèmes d'actualité et à des tendances d'avenir. Swissbau Focus met en relation les experts et les leaders d'opinion et s'est établi comme lieu de rencontre pour tous les acteurs du secteur du bâtiment et de l'immobilier. San principal partenaire est la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA).

Toutes les informations sur Swissbau: www.swissbau.ch

Le Swissbau Innovation Lab est la plate-forme de transformation numérique du secteur du bâtiment et de l'immobilier. Ses contenus ont été développés en collaboration avec Bâtir digital Suisse/BuildingSMART Switzerland et la Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA. Les personnes intéressées pourront y découvrir de près quelles solutions numériques sont déjà une réalité aujourd'hui et quelles nouvelles technologies et applications marqueront l'avenir de la branche. Le thème central de 2022 est la chaîne de valeur du secteur du bâtiment et de l'immobilier dans le contexte de la numérisation. L'accent est mis sur la collaboration, et les partenaires montrent en se basant sur des exemples pratiques comment ils construisent ensemble le High Performance Building de l'avenir. Ces idées seront présentées dans un film de 20 minutes diffusé dans l'iRoom, un cinéma a 270 degrés. Plus de 80 partenaires, des grands fabricants aux «jeunes pousses», présenteront leurs solutions innovantes en direct.

II sera possible de découvrir en direct tout le programme de Swissbau 2022 du 18 au 21 janvier 2022 a la Foire de Bâle. Une nouveauté: le jeudi, le salon ouvrira ses portes jusqu'à 20 h. Cela offrira aux visiteurs un créneau supplémentaire pour venir au salon.

