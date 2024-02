Le distributeur américain de médicaments McKesson a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, misant sur une forte demande de médicaments spécialisés.

Une augmentation des volumes de médicaments spécialisés coûteux et d'autres produits aux États-Unis a aidé McKesson à contrer l'impact de la baisse des ventes de vaccins COVID au troisième trimestre.

McKesson prévoit que son bénéfice ajusté par action pour 2024 se situera entre 27,25 et 27,65 dollars, contre une fourchette précédente de 26,80 à 27,40 dollars.

Le segment pharmaceutique américain de la société vend des médicaments spécialisés, qui sont utilisés pour traiter des conditions complexes telles que le cancer, et distribue des produits comprenant des médicaments de marque et génériques, ainsi que des produits en vente libre et des vaccins.

L'unité a enregistré une hausse d'environ 18 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 73,02 milliards de dollars. Les analystes estimaient en moyenne les ventes à 70,6 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Les ventes du segment international se sont toutefois élevées à 3,64 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 3,75 milliards de dollars, en raison de cessions au sein de l'activité européenne de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a augmenté d'environ 14,8 % pour atteindre 80,9 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes (77,86 milliards de dollars), en partie grâce à la demande de médicaments GLP-1.

Sur une base ajustée, McKesson a affiché un bénéfice par action de 7,74 dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 7,05 dollars estimés par les analystes.

Les actions de la société basée au Texas ont chuté de 3,1 % à 501 $ dans les échanges après le marché. (Reportage de Pratik Jain à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli et Shilpi Majumdar)