Les distributeurs d'opioïdes concluent un accord de 518 millions de dollars avec l'État de Washington

McKesson paiera 197 millions de dollars, tandis qu'AmerisourceBergen et Cardinal paieront chacun 160,5 millions de dollars.

Washington a choisi de ne pas participer à un règlement national de 26 milliards de dollars sur les opioïdes impliquant les trois distributeurs de médicaments et Johnson & Johnson. Elle aurait reçu jusqu'à 417,9 millions de dollars de McKesson, Cardinal Health et AmerisourceBergen en vertu de ce règlement, qui a été finalisé en février.

Ce règlement est l'un des plus importants de l'histoire de l'État de Washington, a déclaré le procureur général de Washington, Bob Ferguson, dans un communiqué de presse.

"Nous aurions pu rejoindre l'écrasante majorité des États et conclure un règlement avec les plus grands distributeurs d'opioïdes, mais nous avons plutôt choisi de les combattre devant les tribunaux", a déclaré M. Ferguson. "Cette décision de les poursuivre en justice se traduira par des ressources supplémentaires importantes pour Washington dans la lutte contre l'épidémie d'opioïdes. "L'État avait accusé les distributeurs de médicaments de ne pas avoir empêché le détournement de pilules sur ordonnance à des fins illégales lors d'un procès qui a débuté en novembre devant le juge Michael Scott de la cour supérieure du comté de King à Seattle. Washington avait demandé 38,2 milliards de dollars pour financer le traitement.

Les distributeurs, qui nient toute faute, ont déclaré que le règlement apporterait un soulagement significatif aux communautés touchées par l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis.

Les surdoses d'opioïdes ont causé plus de 500 000 décès aux États-Unis au cours des deux dernières décennies, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

Washington faisait partie d'une poignée d'États qui ont choisi de ne pas participer au règlement national de 26 milliards de dollars sur les opioïdes, avec l'Alabama et l'Oklahoma. Le New Hampshire a conclu un règlement avec les trois distributeurs de médicaments mais pas avec J&J, tandis que la Virginie-Occidentale ne faisait pas partie de l'accord national en raison d'un règlement antérieur entre l'État et les trois distributeurs de médicaments.

L'Alabama a récemment conclu un règlement distinct de 276 millions de dollars avec McKesson,J&J et Endo International Plc le 18 avril, évitant ainsi un procès qui devait avoir lieu contre McKesson ce jour-là.

La Virginie-Occidentale a réglé les réclamations de l'État concernant les opioïdes contre J&J pour 99 millions de dollars le 20 avril. Les comtés de Virginie-Occidentale poursuivent toujours les poursuites contre McKesson, AmerisourceBergen et Cardinal Health.

La Floride et la Virginie-Occidentale sont actuellement au milieu de procès sur les opioïdes contre d'autres défendeurs. La Floride poursuit des poursuites contre Walgreens Boots Alliance, tandis que la Virginie occidentale poursuit des poursuites contre Teva Pharmaceutical Industries Ltd et Allergan d'AbbVie.