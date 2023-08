McNally Bharat Engineering Company Limited (MBE) est une société basée en Inde. La société est engagée dans des activités de construction diversifiées, principalement dans l'exécution de projets clés en main. Elle participe à des projets clés en main dans le domaine des infrastructures et des activités de fabrication connexes. Elle se concentre sur les activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC). Elle fournit des solutions clés en main dans les domaines de l'électricité, de l'acier, de l'aluminium, de la manutention, de l'enrichissement des minéraux, du traitement pyrotechnique, de la manutention pneumatique des matériaux en poudre, y compris la manutention des cendres volantes et l'élimination des concentrés, le lavage du charbon, les grues portuaires, le ciment, le pétrole et le gaz, l'approvisionnement en eau civique et industrielle. La société fabrique une gamme de produits pour ses différents projets par l'intermédiaire de sa filiale, McNally Sayaji Engineering Ltd. (MSEL). La gamme de produits de MSEL comprend des concasseurs et des cribles, des installations mobiles de concassage et de criblage, des concasseurs de charbon montés sur patins, des broyeurs, des appareils à pression, des équipements de manutention et des équipements d'aciérie.

Secteur Construction et ingénierie