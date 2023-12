McPherson's Limited annonce des changements au sein de sa direction

McPherson's Limited a annoncé que Craig Durham a été nommé directeur juridique et secrétaire général de McPherson's à compter du 15 janvier 2024. Craig a précédemment travaillé dans l'industrie des biens de consommation à rotation rapide, tant en Australie qu'aux États-Unis.

Avant de rejoindre McPherson's, Craig a acquis une vaste expérience en matière d'équipe de direction, de droit et de gouvernance dans des environnements cotés et non cotés, et a travaillé dans des secteurs très réglementés, notamment les systèmes de circulation intelligents, la technologie des jeux et les services financiers.

jeux et les services financiers. Craig est titulaire d'un certificat d'exercice en Nouvelle-Galles du Sud et est également admis à New York, aux États-Unis. Craig remplace Linda Gough en tant que secrétaire général de McPherson. Paul Witheridge restera secrétaire général de McPherson's et est la personne désignée en vertu de la règle de cotation ASX 12.6 pour communiquer avec l'ASX sur les questions relatives à la règle de cotation.