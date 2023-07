McPherson's Limited est un fournisseur australien de produits de santé, de bien-être et de beauté, présent en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie. Les segments de la société comprennent l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la santé, l'international et la société. La société commercialise et distribue des produits de beauté, des soins capillaires, des soins de la peau, des vitamines, des suppléments et des articles de soins personnels tels que des lingettes pour le visage, des tampons d'ouate et des produits pour le confort des pieds, ainsi qu'une gamme de produits essentiels pour la cuisine tels que du papier sulfurisé, du papier d'emballage et du papier d'aluminium. Le portefeuille de marques détenues par la société comprend Dr. LeWinn's, A'kin, Manicare, Lady Jayne, Swisspers, Multix, Fusion Health, Oriental Botanicals, Moosehead et Maseur. La société gère également un petit nombre de marques pour des agences partenaires. Sa marque de produits ménagers essentiels est Multix. La société dessert environ 10 000 points de vente, dont des détaillants, notamment des supermarchés, des grands magasins discount, des grands magasins, des pharmacies et des magasins d'articles ménagers indépendants.

Secteur Produits cosmétiques