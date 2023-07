McPhersonacos Limited a annoncé la nomination de Brett Charlton au poste de directeur général, à compter du 1er août 2023. Brett rejoint McPhersonacos après avoir récemment conseillé des entreprises sur des plans de croissance stratégique dans le domaine des biens de consommation. Il était auparavant Chief Skincare Officer pour Laser Clinics Australia, et avant cela, directeur général pour Sanofi Consumer Healthcare et Tip Top Ice Cream.

Brett combine 25 ans d'expérience dans le domaine du marketing et de la stratégie de marque, une solide expertise en matière de fabrication et de chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'une orientation client, consommateur, numérique et données d'abord. Ses compétences et son expérience lui permettent de développer et de diriger une équipe sur la voie d'un succès durable. Ari Mervis restera président exécutif et Alison Cook continuera d'occuper le poste de directrice de l'exploitation jusqu'à l'arrivée de Brett.

Après cette période, Ari et Alison reprendront leurs rôles respectifs de président non exécutif et d'administrateur non exécutif.