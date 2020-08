McPhy Energy : Le courant acheteur devrait perdurer 31/08/2020 | 11:49 achat En cours

Cours d'entrée : 25.5€ | Objectif : 30.2€ | Stop : 21.1€ | Potentiel : 18.43% Le titre McPhy Energy a connu récemment une impulsion haussière marquée par un retour des volumes et de la volatilité. Cette configuration technique suggère une poursuite de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 30.2 €. Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 8.73 EUR.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 25.1 EUR.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Machines et équipements industriels Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MCPHY ENERGY 541.99% 502 ATLAS COPCO AB 6.13% 53 577 ROPER TECHNOLOGIES, INC. 21.44% 45 044 SMC CORPORATION 16.76% 37 103 FANUC CORPORATION -8.56% 33 874 FASTENAL COMPANY 32.18% 28 016 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 2.26% 27 058 STANLEY BLACK & DECKER, INC.. -0.13% 26 431 SANDVIK AB -6.08% 24 923 FORTIVE CORPORATION -4.66% 24 549 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPA.. 58.46% 23 797

Données financières EUR USD CA 2020 15,7 M 18,8 M - Résultat net 2020 -8,54 M -10,2 M - Tréso. nette 2020 2,74 M 3,27 M - PER 2020 -52,3x Rendement 2020 - Capitalisation 422 M 502 M - VE / CA 2020 26,7x VE / CA 2021 13,9x Nbr Employés 101 Flottant 78,4% Prochain événement sur MCPHY ENERGY 26/01/21 Année 2020 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 22,37 € Dernier Cours de Cloture 23,85 € Ecart / Objectif Haut 11,1% Ecart / Objectif Moyen -6,22% Ecart / Objectif Bas -19,9% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Laurent Carme Chief Executive Officer Pascal Mauberger Chairman Gilles Cachot Chief Operating Officer Emilie Maschio Chief Financial & Administrative Officer Léopold Demiddeleer Independent Director