McPhy Energy : Oddo réduit son objectif de cours

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur McPhy Energy dans une optique moyen/long terme, mais réduit son objectif de cours de 24 à 21 euros après la publication par le groupe d'équipements d'hydrogène de résultats annuels en ligne.



Le bureau d'études note que McPhy a publié un ROC de -23,5 millions d'euros (-24,6 millions estimé, -21,6 millions pour le consensus) alors que le management avait fourni un point d'atterrissage avec une perte d'exploitation attendue à un niveau proche de -25 millions.



'Notre séquence bénéficiaire demeure nécessairement aléatoire et notre objectif de breakeven d'EBITDA fixé à 2025 non moins aléatoire', prévient Oddo, qui a accru son CMPC à 11% (contre 10% préalablement) afin de tenir compte des risques d'exécutions.



