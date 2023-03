McPhy Energy : RBC reste à 'surperformance', vise 16 euros

Royal Bank of Canada a renouvelé vendredi son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 16 euros sur McPhy Energy suite à la signature hier d'un accord de licence avec l'indien Larsen & Toubro.



Dans une note de réaction, le broker canadien estime qu'il s'agit d'un développement 'positif' qui va permettre au spécialiste des équipements de production d'hydrogène de s'ouvrir les portes d'un nouveau marché potentiel.



Si RBC dit apprécier les actifs industriels de McPhy, qui le placent selon lui en bonne position pour profiter de la demande entourant les projets industriels liés à l'hydrogène vert en Europe, le courtier souligne que l'accord conclu avec Larsen & Toubro représente un marché bien plus considérable, mais aussi la promesse de marges bénéficiaires plus confortables du fait des avantages que présente le modèle des licences.



