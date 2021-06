McPhy Energy : Berenberg n'est plus à l'achat

Berenberg est passé vendredi à une recommandation 'conserver' sur le titre McPhy Energy, contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours ramené de 35 à 30 euros.



Si le broker allemand dit rester positif sur les perspectives de long terme de l'entreprise et sur le marché de l'hydrogène en général, l'incertitude entourant la signature prochaine de gros contrats le conduit à anticiper une activité 'limitée' au second semestre et donc à dégrader son opinion.



Berenberg note toutefois que l'annonce de progrès au niveau du projet Djewels ou du consortium HyDeal Ambition - tout comme une meilleure visibilité autour des financements octroyés par l'Union européenne - permettrait de doper la confiance dans le carnet de commandes.



Berenberg avait initié la couverture de l'équipementier français de production et de distribution d'hydrogène au mois de mars dernier avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 35 euros louant notamment la force de son offre technologique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.