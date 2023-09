MCPHY : Oddo BHF réduit son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur McPhy avec un objectif de cours réduit de 7,5 à cinq euros, avec la prise en compte d'un coût moyen pondéré du capital plus élevé (14% contre 12%) afin d'intégrer un développement plus lent de marchés.



D'une rencontre avec la société au Forum Lyon Pôle Bourse, l'analyste retient notamment des performances en demi-teinte en raison d'un marché qui prend plus de temps pour se développer, ainsi qu'un environnement de taux moins favorable.



'A ce stade, la consommation de cash reste soutenue (38,5 millions d'euros au premier semestre 2023) et nous anticipons 75,5 millions pour l'exercice', indique Oddo BHF, qui vise toujours un EBITDA négatif en 2025 et un retour à un breakeven au-delà de 2026.



