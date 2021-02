MCPHY ENERGY (-3,52% à 32,90 euros)

Le spécialiste des énergies vertes connaît un début d'année 2021 mouvementé, après une année 2020 exceptionnelle (hausse du titre de plus de 800%). Malgré trois séances consécutives dans le vert, le titre recule de 4,5% sur une semaine, et de plus de 3% depuis le 1er janvier.