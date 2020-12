MCPHY ENERGY :, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 28 décembre 2020

MCPHY ENERGY (+ 7,56% à 34,85 euros)

Le titre du spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone prolonge sa tendance haussière. Il affiche la plus forte hausse de l'indice cette année. Le groupe bénéficie à plein de la " révolution verte " à l'œuvre en France comme dans le monde et accélérée un peu plus par la crise sanitaire. Mc Phy Energy est en effet au cœur de la transition énergétique.