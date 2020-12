McPhy Energy : A suivre aujourd'hui

L'année 2020 est exceptionnelle pour Mc Phy Energy. Introduit en mars 2014 à la Bourse de Paris à 8,25 euros, le titre du spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone s'apprête à clôturer l'exercice au-dessus des 30 euros. Cette année, la capitalisation boursière de la PME basée à La Motte-Fanjas dans la Drôme aura flambé de près de 800% à 918 millions d'euros. Mi-décembre, pour récompense, le titre a intégré le SBF 120.



Le groupe bénéficie à plein de la " révolution verte " à l'œuvre en France comme dans le monde et accélérée un peu plus par la crise sanitaire. Mc Phy Energy est en effet au cœur de la transition énergétique. Cette année, le spécialiste français de l'hydrogène a bénéficié de beaux contrats (dont un projet de production par électrolyse chiffré à 3,6 millions d'euros) et de perspectives de développement de la filière en Europe.



Interrogé par AOF début décembre, Olivier Cornuot, responsable de la gestion de fonds chez Matignon Finances, reconnaissait que le thème de l'éolien, du solaire, de l'hydrogène vert plus récemment, ont été pas mal anticipés par le marché, avec de magnifiques parcours boursiers (Solaria energia, Orsted, Vestas, Mcphy).



" Aujourd'hui, la valeur de ces titres reflète 15 ans de bénéfices attendus, ce qui incite à la prudence. Nous croyons beaucoup à l'hydrogène sur le long terme car, fabriqué grâce à l'électrolyse, en utilisant de l'énergie solaire ou éolienne, règle le problème des émissions de carbone (partant de l'eau, on obtient de l'hydrogène, source d'énergie stockable, et on rejette de l'oxygène) ", soulignait le professionnel.



Un point de vue partagé par Credit Suisse. Dans une note publiée début décembre, le broker rappelait que l'hydrogène, en particulier l'hydrogène vert, soit la spécialité Mc Phy Energy, apparaît comme un élément important dans les discussions sur la transition énergétique.



Pour autant, Credit Suisse pense qu'il existe des moyens de faire passer le coût de l'hydrogène vert de 5 dollars par kilogramme actuellement à 2,5 dollars par kilogramme dans les 10 prochaines années.



Preuve de la confiance qu'elle suscite, la pépite française a levé en octobre dernier 180 millions d'euros auprès d'investisseurs stratégiques et également actionnaires historiques, dont Technip et EDF.